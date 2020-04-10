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Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 6 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,64 грн/евро, что также на 6 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщает УНИАН, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке 8 апреля после двухнедельного затишья снова несколько превысил предложение. В результате НБУ продал на рынке 44,5 млн долл., а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 грн за доллар.

 
ForUm

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