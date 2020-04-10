По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНИАН.



Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии – 18279 человек, США – 16684, в Испании – 15447 и Франции - 12210. В Китае в общем - 3339 человек.

Всего в мире 1601018 инфицированных. В то же время, выздоровели 354972 человека. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (465750), Испания (153222), Италия (143626), Франция (118783), Германия (118235), Иран (66220) и Великобритания (65872).