Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса рассматривается возможность введения комендантского часа.

Президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова.

Российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников на Луганщине, в результате чего погиб украинский военный.

По инициативе президента Украины правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.

Утром в четверг, 9 апреля, в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, задача которого — разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции.

В Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен.

Правительство не планирует ослаблять карантинные меры. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 человек.

Сотрудники Отделения полиции зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС эвакуировали граждан, которые проживают в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории Зоны отчуждения.

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ УПЦ МП Иона Черепанов, расположенного в ботсаду Киева, заболел коронавирусом.

В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19.