также в разделеОбщество
Во время карантина из Польши выехало 143 тысячи украинцев
В Киевской ОГА допускают продление карантина до осени 11
На въездах в Мелитополь установили КПП 13
СБУ разоблачила call-центр, который работал на запрещенный «Яндекс» 16
Лаборатория другой области подтвердила: в Николаеве нет коронавируса 25
150 тысяч масок, защитные комплекты для всех семейных врачей и другие медицинские средства и препараты – на Закарпатье прибыла очередная помощь от Медведчука и Марченко 9
Украинских врачей будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ онлайн 15
Умерла женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой был отрицательным 19
Ляшко прибыл в Николаев выяснять «феномен» отсутствия коронавируса 55
Зеленскому, Шмыгалю и руководству ОП делали тест на коронавирус после болезни Шахова 23
Минздрав рассказал, как ухаживать за пациентами с COVID-19 дома 43
Вручили подозрение мужчине, по вине которого сгорело 5 га леса в зоне ЧАЭС 14
Укрзализныця опровергла фейк о бумажных масках для работников 18
МВД и церковь договорились, как будут освящать пасхальные корзины 94
Япония передаст Украине партию противовирусного препарата 78
8 апреля. Картина дня 25
ГБР: Следователь полиции украл часы, изъятые во время обыска 23
В Украине за неделю гриппом заболело более 105 тысяч человек 47

Правительство не планирует ослаблять карантинные меры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных», – написал он.

Ляшко н напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине. «И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться», - подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19. «Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения», - призвал он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
39
Теги