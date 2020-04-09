Правительство не планирует ослаблять карантинные меры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных», – написал он.

Ляшко н напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине. «И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться», - подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19. «Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения», - призвал он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.