Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ УПЦ МП Иона Черепанов, расположенного в ботсаду Киева, заболел коронавирусом.

«Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный», - написал он в Facebook.

Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7.

«Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено», - заявил Черепанов.

Он сообщил, что находится под контролем врачей, монастырские дела не оставляет, занимается ими в удаленном режиме – по телефону, смс и пр.

