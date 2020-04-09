Утром в четверг, 9 апреля, в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, задача которого — разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции.

Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и уже приехал в Николаевский лабораторный центр на ул. Лазурной, сообщает издание Новости N.

В Николаев также должна прибыть комиссия, которая будет выяснять «феномен» Николаевской области.

В комментарии журналистам Ляшко сказал, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию. Чтобы это выяснить он и приехал в Николаев.

Он также допустил, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок в Николаевской области и все работают отлично.

Ляшко заявил о том, что намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве, чтобы увидеть, как работают семейные врачи и в каких случаях пациентов отправляют на тестирование на коронавирус. Также он намерен проверить работу выездной «коронавирусной» бригады и если будет возможность, выехать вместе с ними на вызов к пациенту.

Сейчас в Николаевском лабораторном центре проходит рабочее совещание, однако журналистов на него не пустили — оно состоится в закрытом режиме.

Ранее в Лабораторном центре Николаевской области работала группа вирусологов, которая настроила все необходимые функции в центре.

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая корнавируса.