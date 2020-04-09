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Сотрудники Отделения полиции зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС эвакуировали граждан, которые проживают в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории Зоны отчуждения, заявил начальник отделения, майор полиции Ян Обжелянский.

«Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, которые проживают, как самоселы, в пгт Полесское. На данный момент их эвакуировали», - сказал Обжелянский в четверг в ходе брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что на прилегающую территорию ограничен допуск граждан: закрыты контрольно-пропускные пункты на границе зоны отчуждения «Полесское» и «Овруч».

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.

По состоянию на 7:00 9 апреля на территории Зоны отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров; на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами; на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка. Распространения пожара нет.
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