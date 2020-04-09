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В трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса рассматривается возможность введения комендантского часа.

Об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении, передает УНИАН.

«Было совещание с премьер-министром, господином Денисом Шмигалем, и услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено... Также было проинформировано, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни... В том числе рассматривается даже возможность комендантского часа», - сказал он.

По его словам, больше деталей ожидается завтра на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни
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