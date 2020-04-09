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Согласно статистике, карантинные меры замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля, сообщает УНИАН со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, «поэтому расслабляться еще рано».

В Минздраве подчеркнули, что ослабление карантина не будет в ближайшее время. «Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», – пояснили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек, 45 уже выздоровели.

 
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