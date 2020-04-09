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После снижения на 0,3% в феврале потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, перелает «Экономическая правда».

Учитывая то, что в марте рост цен был на уровне 0,9%, в годовом измерении инфляция по итогам марта 2020 замедлилась до 2,3% с 2,4% по итогам февраля.

По данным Госстата, базовая инфляция в марте 2020 подскочила до 1,3% после того, как оставалась негативноюму уровне 3 месяца подряд.

Отмечается, что в марте на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.

На 5,2% подорожали гречневые крупы, цены на яйца упали на 12,3%, на молоко - 0,6%.

За месяц алкогольные напитки подорожали на 0,9%, цены на одежду и обувь выросли на 12,8%.

Коммунальные услуги подешевели на 2,8%.

В то же время, по данным Госстата, лекарства подорожали на 1,7%, а горючее наоборот подешевело на 1,7%.

 
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