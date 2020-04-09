На завтра, 10 апреля, в Верховной Раде Украины запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает РБК-Украина.

По ее словам, совещание начнется около 09:00.

«Завтра запланировано совещание руководства парламента с председателями фракций и групп», -отметила Туний.

Напомним, ранее Разумков заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.