Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Рада», передает Укринформ.

«К сожалению, внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник. Мы планируем, что это будет понедельник», - сказал Разумков.

По его словам, дата проведения внеочередного заседания сместилась в связи с тем, что вечером 8 апреля фактически был готов окончательный вариант законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет на 2002 год, подготовленный Министерством финансов в совместной работе с комитетами Верховной Рады.

«И только после этого мы смогли раздать его нашим коллегам, чтобы они ознакомились и изучили этот документ, возможно, внесли свои замечания, для этого тоже нужно время. Именно поэтому с пятницы мы переместили внеочередное заседание на понедельник. Будут еще дополнительные встречи как с представителями депутатских фракций, так и с председателями комитетов для того, чтобы максимально качественный документ был рассмотрен и, я надеюсь, был принят в Верховной Раде Украины», - пояснил спикер.

В то же время Разумков подчеркнул, что именно законопроект о внесении изменений в Госбюджет станет главным вопросом повестки дня внеочередного заседания, которое планируется на 13 апреля.

«От этого сегодня многое зависит в нашей стране, и поэтому именно такая детальная работа была над этим законопроектом. Возможно, еще будут включены дополнительные законопроекты, которые будут определяться инициаторами проведения внеочередного заседания, они могут быть разными – все в рамках Регламента и потребностей, которые будут стоять перед Верховной Радой», - добавил политик.