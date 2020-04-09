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Тепличный комплекс роз «Аскания-Флора» (Киевская обл.), входящий группу компаний «Аскания», планирует уничтожить большую часть готовой продукции из-за введенных в Украине карантинных ограничений и резкого падения спроса, 

Об этом сообщил коммерческий директор комплекса Виктор Федоренко, сообщает Интерфакс-Украина.

«В связи с карантинными мероприятиями резко упал спрос на цветы. Наш рынок сбыта более чем на 90% сосредоточен в Украине, а сейчас он уменьшился до минимума, в несколько раз сократились отгрузки роз. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена. Осложняет ситуацию и то, что розы имеют ограниченный срок хранения - всего семь дней, за это время цветок обязательно нужно продать», - сказал он.

По словам Федоренко, актуальным сегодня является вопрос о сохранении роз как культуры, так как поддерживать работу теплиц в надлежащем состоянии в условиях тотальной убыточности затратно. Выращивание цветов в теплицах требует много ресурсов, львиная доля затрат приходится на отопление и освещение.

«Мы не знаем, сколько сможем продержаться в таких условиях. Это зависит от того, как долго продлится карантин. Сегодня мы стараемся уменьшить затраты, но выключение освещения и снижение температуры очень негативно повлияет на культуру. Трудно сказать, сможем ли мы ее восстановить», - заметил коммерческий директор «Аскания-Флора».

Федоренко указал, что при наихудшем сценарии развития ситуации чрезвычайно мало тепличных предприятий вообще смогут возобновить свою работу после окончания карантина в Украине.
ForUm

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