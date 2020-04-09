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Мэр Киева Виталий Кличко призвал СБУ оперативно расследовать вчерашнее анонимное сообщение о заминировании Александровской больницы. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! Вчера поздно вечером срочно эвакуировали больных в медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы поблагодарил все службы, которые сработали оперативно и профессионально.

«Я благодарю спасателей за оперативную работу и проверку корпусов больницы. Я благодарю наших врачей, которые тоже вчера сработали спокойно и профессионально. И ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. Медики – сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер, - сказал мэр. - Я обращаюсь к киевлянам: как мэр города, я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но  помогите нам! Прислушивайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала, как вас ограничить. - Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира», - отметил Кличко.

Напомним, вечером 7 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сказал, что в одном из корпусов больничного заведения на Печерске заложена взрывчатка
ForUm

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