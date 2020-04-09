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В среду вечером в полицию Киева позвонил неизвестный и сказал, что в одном из корпусов больничного заведения на Печерске заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции, сообщает пресс-служба столичного главка.

В корпусе, о заминировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение.

Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

Полицейские устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки.

Киев Оперативный сообщает, что речь идет об Александровской больнице.

По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи должен произойти взрыв.
ForUm

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