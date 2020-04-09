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Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект «Пасха дома», когда богослужения можно будет посмотреть в трансляции. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознательные высоких рисков эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности», - сказал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, «Укрпочта» уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

На совещании сообщили, что в Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавируса.

Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.

Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.
ForUm

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