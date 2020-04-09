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Всемирная легкая атлетика анонсировала новые даты проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне (США), сообщает Минспорта.

Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 даты пришлось изменить. Таким образом, чемпионат мира состоится 15-24 июля 2022.

Эти даты Совет Всемирной легкой атлетике утвердил после обсуждения с организаторами Игр Доброй воли в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. При этом была учтена возможность выступления атлетов на всех трех турнирах.

Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 в Мюнхене.
ForUm

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