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Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала за допинг украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года , сообщает Федерация легкой атлетики Украины

«Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, в соответствии со статьями 10.2.2 and 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговые правила Всемирной легкой атлетики)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменке и ФЛАУ сообщили о решении 3 августа.

Также аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию каких-либо титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных вознаграждений.

Кроль согласилась решением AIU за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

 
ForUm

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