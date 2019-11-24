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По итогам 2019 года 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в номинации Восходящая звезда среди мировых атлеток.

Об этом говорится в сообщении World Athletics.

Она выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК. Ее имя было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.

Ранее Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, победила в номинации Rising Star (Звезда, которая восходит) по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletic).
ForUm

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