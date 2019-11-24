Об этом говорится в сообщении World Athletics.

Она выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК. Ее имя было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.

Ранее Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, победила в номинации Rising Star (Звезда, которая восходит) по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletic).