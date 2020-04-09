Следователь Иванковского отделения полиции сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщалось ранее, возгорание травяного настила произошло 4 марта на территории Котовского лесничества, находящегося на территории Зоне отчуждения.

При проведении неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара.

Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.

В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие.