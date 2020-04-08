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Количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости, в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тысяч человек — это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга, сообщает hromadske.

«Если брать сравнительный период с прошлым годом, то число безработных (обратившихся в центр занятости. — Ред.) выросло на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных», — сообщил Петрашко.

Он отметил, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы упростить процедуру официальной регистрации безработных и планируют оперативно выплачивать таким безработным государственную помощь.

 
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