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Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации, которых нужно придерживаться при проведении ритуальных обрядов.

Так, в связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19, Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении; не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

погребение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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