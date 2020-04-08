Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации, которых нужно придерживаться при проведении ритуальных обрядов.
Так, в связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19, Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:
не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении; не более 1 человека на 10 квадратных метров;
безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
погребение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.
Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
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