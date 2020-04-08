В Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19.
Как сообщает пресс-служба ОГА, женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля.
7 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная имела сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь.
Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
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