Кабинет Министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в экономический совет под председательством премьера войдут ведущие специалисты и ученые.

«Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития», – подыторкнул Шмыгаль.