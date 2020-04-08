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Кабинет Министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в экономический совет под председательством премьера войдут ведущие специалисты и ученые.

«Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития», – подыторкнул Шмыгаль.
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