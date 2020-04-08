Продолжается тушение лесных пожаров в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Денисовецкого и Котовского лесничества Киевской области и в Народичском районе Житомирской области.

Режим ограничительных и карантинных мероприятий в Украине, установленный до 24 апреля, скорее всего, будет продлен, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. Показатель летальности при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине составляет 3,1%.

За рубежом от коронавируса лечатся 174 украинца, выздоровели - 17.

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины не готовилось никаких «проектов решения СНБО» по смягчению карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина Минздрав будет комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 «О назначении судей Верховного Суда».

Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, согласно которому импорт электроэнергии из России и Беларуси ограничили до нуля.

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса пройдет. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», - заявил Путин.