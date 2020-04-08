также в разделеЭкономика
За пособием по безработице обратились уже 364 тысяч украинцев 8
Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля 14
Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития 11
В рейтинг Forbes вошли шесть украинцев: Ахметов за год потерял 600 позиций 22
Криклий: Главу правления Укрзализныци уволят 27
Кабмин хочет выделить на пенсии дополнительные 20 миллиардов 20
Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов 23
Минэкономики: Внутренний рынок Украины обеспечен пшеницей 12
Международные резервы сократились почти на 8% 56
Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому в иске по Приватбанку 36
Количество новых вакансий в Украине за время карантина сократилось на треть 19
За месяц украинцы забрали из банков почти 3 миллиарда 16
Украина требует зеркальных мер для стран, которые ввели карантин для фур 53
За неделю НБУ купил почти $250 миллионов 28
Наличный доллар продолжает дешеветь 31
ПриватБанк подал новый иск против Коломойского 21
Шмыгаль заявил о помощи ООН для Украины 17
Курс гривни продолжает укрепляться 19

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, согласно которому импорт электроэнергии из России и Беларуси ограничили до нуля.

Об этом стало известно во время заседания Комиссии, сообщает Укринформ.

В частности, НКРЭКУ поручила аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределено пропускную способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, и возместить средства, уплаченные за пропускную способность.

Также Комиссия поручила ограничить до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

«В условиях неконтролируемого распространения коронавирус COVID-19 в государствах, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, на политический риск выполнения договорных обязательств со стороны таких государств накладывается риск физической возможности выполнения соответствующих договорных обязательств, что связано с достаточным количеством трудоспособного персонала обеспечивающего производство и передачу электроэнергии», - объяснили свое решение в НКРЭКУ.

Комиссия считает, что безопасность поставок электрической энергии в краткосрочной перспективе, учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирус, может быть нарушена, что, в свою очередь, может привести к неконтролируемым последствиям.

«Учитывая указанное, НЭК Укрэнерго предлагается принять временные меры, которые в своей совокупности приведут к ограничению осуществления коммерческих операций из импорта электрической энергии из государств, которые не являются участниками Энергетического Сообщества», - добавили в Комиссии.

Напомним, Кабинет министров 18 марта 2020 года одобрил решение о введении с 1 апреля специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
5999 грн.
20
Теги