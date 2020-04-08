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Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса пройдет. Он выразил уверенность, что Россия ее переживет, как в свое время пережила набеги печенегов и половцев. Он сказал это на совещании с губернаторами и министрами по проблеме сдерживания распространения инфекции, передает Интерфакс.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», - заявил Путин.

Обращаясь к согражданам, он призвал их к дисциплине и напомнил о необходимости выдержать самоизоляцию, несмотря на усталость и возникшие и финансовые проблемы. По его словам, от успешности мер по самоизоляции зависит развитие эпидемии, ключевыми он считает ближайшие две-три недели. Выбора нет, предупредил он.

Справка. Печенеги и половцы – кочевые племена, которые в VIII-XI веках населяли восточные степи Европы и противостояли таким государствам как Киевская Русь и Византийская империя. 

В 1036, согласно «Повести временных лет», киевский князь Ярослав Мудрый на­нёс печенегам итоговое поражение под Киевом, и они пере­ко­че­ва­ли к ви­зан­тийским и венгерским границам.

Московское княжество образовалось только в конце XIII века.
ForUm

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