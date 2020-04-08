Режим ограничительных и карантинных мероприятий в Украине, установлен до 24 апреля, скорее всего, будет продлен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает УНИАН.



«Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, поэтому экономику надо будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых новостях», - отметил он.

«Подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет вестись до установленного 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику по определенному плану», - заявил Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.