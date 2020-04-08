Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 «О назначении судей Верховного Суда».
Как сообщает пресс-служба ОГП, сведения внесены на основании обращения работников Верховного суда Украины.
Согласно обращению, основания для издания указов Президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.
Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины 7 апреля 2020 проведения досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.
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