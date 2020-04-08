Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина Минздрав будет комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Укринформ.

«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных жестких мер карантина, поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты», - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, по каким критериям будет приниматься решение о завершении карантина.

Он добавил, что сейчас исследуется развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни.

«Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского Союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры», - подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.