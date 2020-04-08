За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 15 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шестеро мужчин - от 43 до 61 года. И один шестнадцатилетний юноша. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

«Хочу отметить, что большинство киевлян, которых поражает вирус в столице - люди молодого и среднего возраста. То есть активная часть жителей города. Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы! Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности! Несколько недель четкого соблюдения правил позволят нам раньше выйти из этого кризиса. Поймите это! Я согласен, что сложно усидеть дома. Тем более, кругом такая весна за окном. Но так надо сделать! Чтобы после Пасхи ситуация не рванула», - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.