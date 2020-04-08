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В Украине пока не достигли критической загруженности аппаратов ИВЛ для помощи больным коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге передает hromadske.

«Мы отслеживаем количество свободных ИВЛ в медучреждениях. Сегодня мы не превысили критических точек загруженности ИВЛ. Мы четко знаем количество людей с коронавирусом на ИВЛ и количество аппаратов, которые готовы к приему больных коронавирусом», — пояснил Ляшко.

Он добавил, что у министерства есть алгоритмы, когда должно происходить перепрофилирование медицинских учреждений и доставка аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи больным COVID-19.

«Первая критическая точка — 50% загруженности аппаратов ИВЛ, которые предназначены для помощи людям с коронавирусом. На сегодня эта точка не была достигнута», — отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
ForUm

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