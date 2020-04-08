По состоянию на 6:00 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело 1 429 437 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Наибольший показатель инфицированных зарегистрирован в США – 398 785, Испании – 141 942, Италии – 135 586, Франции – 110 070, Германии 107 663. В Китае, где впервые произошла вспышка коронавируса, динамика заболеваемости приостановилась. Сейчас там 82 751 пациент с COVID-19.

Одновременно от опасной болезни умерло 82 074 человека. Антирекорды по смертности зафиксировали Италия – 17 127 жертв, Испания – 14 045, Франция – 10 328. С начала пандемии вылечиться удалось 767 300 пациентам.