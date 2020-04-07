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Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен с занимаемой должности. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн пресс-конференции, передает УНИАН.

«В Укрзализныце есть и. о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней», - сказал министр.

При этом Криклий отметил, что в связи с коронавирусом конкурс на главу Укрзализныци будет приостановлен, так как не все могут сейчас пройти собеседование. Также министр сообщил, что после карантина будет объявлен новый конкурс на главу Администрации морских портов Украины (АМПУ). «Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность главы АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Потому что уже два раза возникали сомнения к кандидатам относительно их порядочности и отношения к тем или иным группам», - сказал он.

Напомним, Марчек был назначен на должность и.о. председателя правления УЗ 5 февраля решением Кабинета министров. В марте он задекларировал 449,7 тыс. гривен заработной платы в Укрзализныце.
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