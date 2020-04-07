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Кабинет Министров Украины планирует увеличить расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАНф.

Так, документ предусматривает увеличение расходов на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд - до 192,3 млрд грн со 172,6 млрд грн.

Кроме того, согласно новому проекту, незначительно сокращаются расходы на ремонт и строительство дорог (с 71,9 до 70,8 млрд грн) и на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн). «Надеемся, что Верховная Рада как можно скорее соберется и поддержит наши предложения», – отметил Шмыгаль.
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