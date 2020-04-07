также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил, за что православные почитают Деву Марию 7
В Житомире УПЦ передала медикам тесты на коронавирус 8
Патриарх Кирилл призвал задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы 8
Объединение инвалидов просит верующих УПЦ помочь купить пасхальные подарки для 1500 подопечных 7
В Церкви разработаны правила для священников, которые посещают людей, больных коронавирусом 7
В Киеве верующие УПЦ шьют защитные костюмы для врачей, которые лечат больных коронавирусом 7
Митрополит Антоний объяснил, какие слова Богородицы решили судьбу всего человечества 11
Митрополит УПЦ рассказал, о чем верующим напоминает праздник Благовещения Богородицы 8
В Грузии православные пришли на Благовещение в храмы, несмотря на угрозу коронавируса 10
На Львовщине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой о прекращении пандемии 9
Митрополит Антоний рассказал, на какие вопросы должен ответить каждый во время карантина 8
На Полтавщине монастырь УПЦ передал социальным работникам защитные маски 40
В УПЦ запустили видеокурс о том, как сшить маску 24
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится на самоизоляции 52
В Днепре духовенство УПЦ совершило воздушный крестный ход вокруг города с чтимыми святынями 28
Епископ УПЦ передал столичному роддому тысячу защитных масок 14
В Киеве УПЦ передала медикам более 13 тыс тестов на коронавирус 13
На Благовещение православные могут молиться дома - текст 17

В Иерусалиме в Храме Воскресения Христова из-за мер по предотвращению распространения коронавируса церемония схождения Благодатного огня пройдет «без присутствия паломников» и «с ограниченным количеством участников».

Фото из открытых источников

Об этом сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, сообщает «ТАСС».

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек», - сказал Акива Тор.

Он отметил, что прямая трансляция церемонии из Храма Гроба Господня будет вестись на весь мир.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой Православной Церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот», – уточнил представитель МИД Израиля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги