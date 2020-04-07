В Иерусалиме в Храме Воскресения Христова из-за мер по предотвращению распространения коронавируса церемония схождения Благодатного огня пройдет «без присутствия паломников» и «с ограниченным количеством участников».

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Об этом сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, сообщает «ТАСС».

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек», - сказал Акива Тор.

Он отметил, что прямая трансляция церемонии из Храма Гроба Господня будет вестись на весь мир.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой Православной Церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот», – уточнил представитель МИД Израиля.