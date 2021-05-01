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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 13.55 по Киеву.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь православным верующим со всего мира, которые присутствовали на церемонии Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего.

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

«Сегодня Великая Суббота. В этот день Господь дарит нам надежду, укрепляет веру и посылает нам Великое чудо - схождение Благодатного огня. Совсем скоро Благодатный огонь попадет в храмы во всех уголках Украины и тепло Божией благодати коснется души каждого человека», - сказал митрополит Антоний.

Как отметили представители делегации УПЦ, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освещая себя.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.

Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.
ForUm

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