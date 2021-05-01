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Делегация Украинской Православной Церкви сегодня вылетела в Израиль для доставки Благодатного огня из Храма Гроба Господня.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится на официальной странице в Фейсбук управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

«В Великую субботу, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием отправилась в Иерусалим с целью доставки Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Украину», - указано в сообщении.

Иерусалимский Патриарх Феофил III передаст лампаду с Благодатным огнем делегации Украинской Православной Церкви как благословение между каноническими Православными Церквями.

Сразу по прибытии Благодатного огня в Киев, он будет доставлен в Киево-Печерскую лавру.

*** Согласно преданию, если Благодатный огонь сошел, Господь благословил еще один год жизни миру и всем людям на земле. По свидетельству апостолов и святых отцов, впервые Божественный Свет осветил Гроб Господень после Воскресения Христа. Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Первые упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком.
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