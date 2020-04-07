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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал людей, пытающихся попасть на спортивные площадки, несмотря на карантин.

«Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом как профессиональному спортсмену. Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса, - это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять не только здоровье, но даже жизни», - сказал он во время онлайн пресс-конференции.

Мэр отметил, что введенные правительством ограничения касаются всех: исключений для «бодибилдеров, моржей и других суперактивных» нет.

Кличко напомнил, что профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки, а Олимпийские игры в Токио перенесли.

Напомним, мужчина, которого полицейские не пустили в «качалку» в Гидропарке пытался переплывать реку, где находится спортивная площадка. На другом берегу его встретили и задержали правоохранители.
ForUm

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