также в разделеМир
В РФ указ Трампа об освоении Луны назвали «планом по захвату планет» 11
В Кремле рассказали, как охраняют Путина от коронавируса 32
На Лукашенко заявили в милицию из-за смерти женщины от коронавируса 24
Во Франции оштрафовали уже почти полмиллиона нарушителей карантина 19
Коронавирус унес жизни почти 75 тысяч человек 15
Премьер Британии с коронавирусом попал в реанимацию 26
Венгрия сделала парковки бесплатными на период пандемии 10
COVID-19: Польша ожидает пик заболевания в мае-июне 15
В РФ напали на посольство Чехии 46
Всемирный банк выделит на противодействие коронавирусу $160 миллиардов 13
Китай заявляет, что сейчас COVID-19 в стране – преимущественно «импортированный» 10
Смертность от коронавируса в Испании пошла на спад 20
МВФ готов потратить весь свой резервный фонд для помощи странам 13
В мире количество заболевших коронавирусом достигло 1,2 миллиона 13
Премьера Британии госпитализировали с COVID-19 22
Французы будут переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса 34
Итальянцы поблагодарили песнями украинских медиков 280
Темпы смертности от коронавируса в Испании снижаются 15

На материковой части Китая 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции, а все 32 новых зафиксированных случая заражения коронавирусом – у прибывших из-за границы.

Об этом говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР, пишет Украинская правда.

Еще у 12 вернувшихся из-за границы есть подозрение на COVID-19.

89 пациентов выписали из больниц, 2365 «контактных» человек сняли с медицинского наблюдения. Тяжелых случаев стало на 54 меньше.

В Гонконге, Макао и на Тайване ситуация существенно не изменилась за последние сутки, новых смертей от последствий коронавируса не зафиксировали.

«Meduza» отмечает, что это первый отчет китайских властей без летальных исходов, начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и угрожает новым витком эпидемии.

В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.

По данным университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,347 миллиона человек, 285 тысяч выздоровели, 75 тысяч умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги