На материковой части Китая 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции, а все 32 новых зафиксированных случая заражения коронавирусом – у прибывших из-за границы.

Об этом говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР, пишет Украинская правда.

Еще у 12 вернувшихся из-за границы есть подозрение на COVID-19.

89 пациентов выписали из больниц, 2365 «контактных» человек сняли с медицинского наблюдения. Тяжелых случаев стало на 54 меньше.

В Гонконге, Макао и на Тайване ситуация существенно не изменилась за последние сутки, новых смертей от последствий коронавируса не зафиксировали.

«Meduza» отмечает, что это первый отчет китайских властей без летальных исходов, начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и угрожает новым витком эпидемии.

В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.

По данным университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,347 миллиона человек, 285 тысяч выздоровели, 75 тысяч умерли.