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По состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человека.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, передает Украинская правда.

В Соединенных Штатах подтвердили 367 507 случаев инфицирования коронавируса, из них 10 923 человека умерли и 19 828 – вылечились.

Испания опередила Италию по количеству выявленных заражений, там обнаружили 136 675 случаев. В Италии же зарегистрировали 132 547 человек из COVID-19. В Испании от вируса умерли 13,3 тысяч зараженных, в Италии – 16,5 тысяч.

Число подтвержденных заражений в Германии достигло 103 тысяч. От коронавируса там умерли 1810 человек, вылечились – 28,7 тысяч человек.

С начала эпидемии во Франции зарегистрировали 98 984 заражения, 17 429 смертей и 8926 людей, которые выздоровели.

В Великобритании число диагностированных случаев возросло до 52 тысяч.
ForUm

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