По состоянию на 07:00 7 апреля на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га, сообщает ГосЧС.

Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются. К тушению привлечены 120 чел. и 29 ед. техники, в том числе от ГосЧС 54 чел. о/с и 10 ед. техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов - 38 т. воды, всего с начала работ авиацией ГосЧС осуществлен 61 сброс – 174 т. воды. В настоящее время вертолетами ГосЧС проводится воздушная разведка.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,2 мР/ч).