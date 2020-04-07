Во Франции за нарушение мер, принятых в связи с противодействием пандемии коронавируса, уже привлечены к административной ответственности 480 тыс. человек.

Об этом рассказал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, сообщает Укринформ.

«С начала карантина наши силы правопорядка оформили 480 тыс. протоколов об административных правонарушениях. При этом было проведено 8 млн проверок (лиц, находящихся вне домами - ред.)», - заявил министр.

Он отметил, что, несмотря на досадное поведение отдельных людей, большинство французов соблюдают требования карантина.

Из 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина. Он продлен до 15 апреля.

Согласно правительственному декрету, запрещены не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на «домашнем» карантине и покидать дома только по необходимости. За нарушение режима - штраф в 135 евро.

Правительство страны потребовало от граждан не покидать дома, а не путешествовать во время Пасхальных каникул и праздников. Для контроля за эпидемиологической ситуацией в последнюю неделю Министерство внутренних дел привлекло 160 тыс. полицейских и жандармов.