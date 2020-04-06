Всемирный банк объявил о запуске новой программы поддержки, в рамках которой бедным странам мира выделят $160 млрд для того, чтобы они могли противодействовать COVID-19. Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпес, передает hromadske.

«Мировой банк прибегает к широким действиям для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19, и у нас уже есть операции по поддержанию системы здравоохранения в 65 странах мира», — отметил он.

Новая программа Всемирного банка будет действовать в течение 15 месяцев. Это означает, что в течение этого времени бедные страны мира смогут получить финансовую помощь для противодействия коронавирусу.

Кроме противодействия вирусу, экономическая помощь Всемирного банка будет направляться на борьбу с последствиями экономического кризиса, в поддержку бизнеса и защиты уязвимых слоев населения.

Напомним, Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса.