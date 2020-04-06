По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГосЧС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 6 апреля новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 6 апреля в зоне продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров.