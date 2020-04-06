также в разделеПроисшествия
Нардеп: Коронавирус обнаружили у 8 парламентариев
На Харьковщине в результате пожара погибли 4 человека 3
Во Львовской области на мотоцикле насмерть разбились двое полицейских 13
В Украине сократилось число заболевших COVID-19 за сутки 104
Минздрав: Число заболевших COVID-19 может достигнуть 10-12 тысяч 21
На Закарпатье от коронавируса умер первый человек 12
На Донетчине зафиксирована первая смерть от COVID-19 15
В Тернопольской области от коронавируса умер священник 14
На Херсонщине солдат случайно застрелил сослуживца 70
В Украине от COVID-19 умерли уже 38 человек 50
В Чернобыльской зоне третьи сутки тушат лесной пожар 19
ООС: 13 обстрелов, ранен 1 военный 9
В Украине число заболевших коронавирусом возросло до 1308 22
В Черновцах двое детей с подозрением на коронавирус в реанимации 21
В ГосЧС рассказали подробности тушения пожара в Чернобыле 30
В Херсоне произошло ДТП с участием полицейских 17
Смертельное ДТП произошло в Луганской области 44
В ВСУ зарегистрировали третий случай коронавируса 22

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГосЧС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 6 апреля новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 6 апреля в зоне продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги