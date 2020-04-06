Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

«Совместно с комитетом рассматриваем проект закона о внесении изменений относительно размера штрафов. Я – не сторонник драконовских штрафов, потому что часто сжигание происходит по незнанию, что это запрещено, незнанию других способов обработки земли или утилизации листьев, но пока штрафы действительно очень низкие», – написала она.

По словам Ставчук, этот проект закона выносился на рассмотрение предыдущим парламентом, но так и не был принят.

Также она сообщила, что министерство обратится к Национальной полиции с запросом о текущей статистике штрафования по соответствующей статье административного кодекса, а также о проведении совместной информационной кампании и усилении контроля по всей территории Украины.

«Проанализируем возможности расширения постановления, которое утверждает перечень видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям, чтобы местные власти могли устанавливать системы видеонаблюдения за возгоранием в природных экосистемах», – подчеркнула Ставчук.