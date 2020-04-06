также в разделеЭкономика
Количество новых вакансий в Украине за время карантина сократилось на треть 8
Украина требует зеркальных мер для стран, которые ввели карантин для фур 24
За неделю НБУ купил почти $250 миллионов 22
Наличный доллар продолжает дешеветь 28
ПриватБанк подал новый иск против Коломойского 21
Шмыгаль заявил о помощи ООН для Украины 17
Курс гривни продолжает укрепляться 19
В НБУ назвали причину успокоения валютного рынка 18
Украина увеличила экспорт зерна 17
Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6% 22
Ажиотаж на продукты питания в Украине снизился 27
Украина запретила экспорт гречки до июля 22
НБУ не ожидает резкого падения курса гривни 20
Транзит газа через Украину сократился на 53% 32
Цена российской нефти упала до $10 23
Кабмин разрешил работу ломбардов 22
Из-за избытка нефти цена на нее может упасть до нуля 34
НБУ перечислил в госбюджет 42 миллиарда прибыли 16

За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте, сообщает Экспертная платформа Национального банка.

«Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отношении инвалютных средств, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
2890 грн.
10
Теги