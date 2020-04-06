6 апреля начнут действовать новые карантинные ограничения, которые правительство ввело из-за роста количества больных COVID-19. За несоблюдение карантина грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. За что полиция может составить протокол и как правильно себя вести, чтобы избежать штрафов? Ответы hromadske собрало вместе с Евгением Крапивиным, юристом и экспертом Центра политико-правовых реформ.

1

На каком основании мне могут выписать штраф?

Нарушение любых ограничительных мер, установленных правительственным постановлением №211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», а также решениями органов местного самоуправления (городских советов и т.д.), могут наказываться штрафами и даже тюремным заключением.

Согласно ст. 43-3 Кодекса об административных правонарушениях, за несоблюдение правил и норм карантина вас могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен ($620 – 1240).

Также в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины, за нарушение санитарных правил и норм возможен штраф от 17 до 51 тысяч гривен ($620 – 1860) или ограничение свободы или заключение до 3 лет. Если действия привели к гибели или иным тяжким последствий, суд может лишить свободы до 8 лет.

2

Кроме запретов, существуют рекомендации. Могут ли меня наказать за нарушение рекомендаций?

Любые рекомендации правительства, Минздрава или органов местного самоуправления не являются общеобязательными нормами, соответственно за их нарушение полиция не будет составлять протокол. В рекомендации входит: работа из дома, отказ от посещения друзей и тому подобное. Однако это не значит, что ими стоит пренебрегать.

3

Какой порядок действий, если все же ко мне подошел полицейский?

Сначала полицейский должен представиться и показать служебное удостоверение. Если он этого не сделал, надо у него об этом попросить ( ст. 18 Закона о Нацполиции). Это определенным образом дисциплинирует полицию и снижает риск произвола, который иногда случается.

Далее полицейский должен объяснить, почему он вас остановил. В частности, если он видит признаки состава правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса об административных нарушениях, то объяснить, какие именно.

Затем проверяет документы, точнее их наличие, и переписывает данные о личности.

И напоследок полицейский составляет протокол об административном правонарушении. Это может происходить либо на месте, либо в полицейском участке, если у патруля нет этих протоколов на руках или в машине и тому подобное.

Вас отпускают, а протокол направляют в суд по почте. О времени и месте рассмотрения дела вам сообщают судебным вызовом.

4

Могут ли меня оштрафовать, если я поеду в другой город на собственном авто?

Сейчас правительство запретило только железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. На собственной машине ездить в другие города и области не запрещено, соответственно у полиции нет оснований вас останавливать.

Исключение — решение органов местного самоуправления, которые ввели такие ограничения в регионе. Например, с 1 апреля в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда. Движение разрешено только грузовому транспорту, машинам предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Въехать смогут люди, которые проживают в области и возвращаются домой, а выехать те, кто направляется в место своего проживания.

5

Можно ли пойти в гости к соседям или родственникам?

Можно, в постановлении правительства такого запрета нет. Однако Минздрав не рекомендует посещать соседей и родственников на время карантина.

6

Прогулка в парке — это нарушение закона? Может полиция составить протокол?

Да, это нарушение, и полиция может привлечь к ответственности. Сюда входит — посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Однако, в этом случае не совсем понятно, как полиция будет определять состав правонарушения — человек действительно гуляет или просто идет через парк в магазин.

7

Входит ли бег в парке к новым ограничениям?

В соответствии с новыми правительственными изменениями, бег в парке входит в перечень запретов. Эти территории можно посещать для выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости.

8

Если по дороге в магазин я решу посидеть на скамейке в парке — могут меня за это оштрафовать?

Да, ведь посещение парков запрещено.

9

А хоть собаку можно выгуливать без штрафов?

Да, но, согласно новым ограничений, выгуливать домашних животных может только один человек.

Запрещено гулять с собакой людям, которые больны Covid-19 и находятся в самоизоляции. Людям, которые обязаны находиться в самоизоляции, можно выходить из дома только за лекарствами и продуктами, прогулка с собакой разрешена дважды в день.

10

Может полиция оштрафовать за шашлыки в парке или в лесу?

Да, правительство запретило посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

К тому же следует учесть, что разведение огня в не отведенных для этого местах является нарушением правил благоустройства и карается штрафом. Этот запрет действовал еще до карантина.

11

Где мне ходить в маске? И что входит в перечень общественных мест?

6 апреля маски и респираторы обязательно нужно надевать в общественных местах.

Однако в украинском законодательстве нет определения термина «общественные места». Поэтому, по правилам здравого смысла, под ними понимают любые публично доступные места, где есть скопления людей: парки, лесопарки, улицы, остановки транспорта.

Часто в юридической практике используют аналогию закона «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения», куда внесены еще и дворы, подъезды, лифты, подземные переходы. Поскольку существует запрет курить в общественных местах, то системное толкование позволяет полиции и судам применять этот перечень и к другим случаям. Хотя это дискуссионный вопрос.

12

Может ли охранник не пустить в магазин из-за отсутствия маски? И какими именно должны быть маски?

Да, может. Ведь магазин является общественным местом. Это могут быть любые маски: марля, ткань на лице, хирургические и самодельные маски, респираторы.

13

Можно ли мне играть в футбол во дворе или выйти с ребенком на детскую площадку?

Нет, нельзя. Посещение спортивных и детских площадок запрещено.