Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности. Об это рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что это связано с «опытом и эффективностью этого человека на своей должности».

«То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности», - заявил он.