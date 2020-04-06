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Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности. Об это рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что это связано с «опытом и эффективностью этого человека на своей должности».

«То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности», - заявил он.
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