Президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному уже экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.

«Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19», - рассказал он.

В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.